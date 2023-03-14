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Транспорт и связь 14.03.2023 01:03

Азербайджан рассчитывает на сотрудничество с компаниями из ФРГ в развитии транспортной инфраструктуры - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на сотрудничество с германскими компаниями в сфере расширения пропускной способности морских портов и железнодорожной инфраструктуры.

«Мы очень много работали над тем, чтобы средства, которые мы аккумулировали в результате продажи энергоносителей, то есть доходы от нефти и газа направить на транспортную инфраструктуру. Эта работа почти уже сделана», - сказал Алиев в понедельник в Берлине на встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

По его словам, из-за российско-украинской войны спрос на транспортную инфраструктуру Азербайджана растет: «В прошлом году транзит товаров (через Азербайджан – ИФ) увеличился более чем на 75%. На нашем относительно новом морском торговом флоте, объем перевалки которого составляет 15 млн тонн, даже наблюдался затор судов. Так что мы работаем очень усердно. Мы выделяем дополнительные средства на расширение пропускной способности наших морских портов и железнодорожной инфраструктуры. Делаем все необходимое в этом направлении. И, конечно, мы надеемся, что нашими партнерами в этой области будут германские компании», - добавил президент Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ГЕРМАНИЯ, ТРАНСПОРТ


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