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Дальнее зарубежье 14.03.2023 09:00

Две баллистические ракеты малой дальности запустила КНДР в сторону Японского моря

КНДР запустила утром во вторник две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, передает агентство "Ренхап" со ссылкой на объединенное командование начальников штабов ВС Южной Кореи.

Отмечается, что запуск был произведен из района Чанген в провинции Южный Хванхэ между 7:41 и 7:51 утра (02:41 и 02:51).

"Усиливая свой мониторинг и бдительность в рамках подготовки к возможности дополнительных запусков, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в заявлении южнокорейских военных.

Тем временем премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на данный момент сообщений о нанесенном ракетами ущербе не поступало.

"Мне известны сообщения (о запусках - ИФ), сейчас мы собираем информацию. В Японии на данный момент ущерба не зафиксировано", - цитируют СМИ премьера.

Ранее сообщалось о запуске одной ракеты.

Японские СМИ также сообщали о запуске, который, по их данным, был произведен в 07:44 (02:44) во вторник.

Днем ранее Север заявил о запуске в воскресенье двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки.

В понедельник Сеул и Вашингтон начали военные учения Freedom Shield.

Пхеньян осудил учения как репетицию агрессивной войны против него.

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Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, РАКЕТЫ, ЗАПУСК


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