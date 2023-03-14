Две баллистические ракеты малой дальности запустила КНДР в сторону Японского моря

КНДР запустила утром во вторник две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, передает агентство "Ренхап" со ссылкой на объединенное командование начальников штабов ВС Южной Кореи.
Отмечается, что запуск был произведен из района Чанген в провинции Южный Хванхэ между 7:41 и 7:51 утра (02:41 и 02:51).
"Усиливая свой мониторинг и бдительность в рамках подготовки к возможности дополнительных запусков, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в заявлении южнокорейских военных.
Тем временем премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на данный момент сообщений о нанесенном ракетами ущербе не поступало.
"Мне известны сообщения (о запусках - ИФ), сейчас мы собираем информацию. В Японии на данный момент ущерба не зафиксировано", - цитируют СМИ премьера.
Ранее сообщалось о запуске одной ракеты.
Японские СМИ также сообщали о запуске, который, по их данным, был произведен в 07:44 (02:44) во вторник.
Днем ранее Север заявил о запуске в воскресенье двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки.
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