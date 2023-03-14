Союзники AUKUS обнародовали план поставок Австралии атомных подводных лодок

США, Великобритания и Австралия обнародовали рассчитанный на десятилетия проект поставки Канберре атомных подводных лодок (АПЛ) в рамках партнерства AUKUS, сообщила австралийская The Sidney Morning Herald.

В совместном заявлении по итогам встречи в Сан-Диего (американский штат Калифорния) президента США Джо Байдена, премьер-министров Великобритании Риши Сунака и Австралии Энтони Альбанезе говорится, что "на протяжении более века три нации стояли плечом к плечу, (...) чтобы помочь поддерживать мир, стабильность и процветание во всем мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе", и нынешнее партнерство "поможет нам продвигать эти взаимовыгодные цели в предстоящие десятилетия".

Обнародованный ими план разбит на три этапа, отмечает издание.

Первый предусматривает, что США и Великобритания будут обучать австралийских моряков и инженеров управлению АПЛ. США в течение четырех лет, начиная с 2027 года, разместят четыре лодки класса Virginia на австралийской военно-морской базе Stirling близ Перта, Британия разместит одну подводную лодку класса Astute несколькими годами позже.

Одновременно Австралия начнет строительство верфи для строительства лодок и объектов их технического обслуживания в Аделаиде.

В рамках второго этапа США, начиная с 2032 года, продадут Австралии от трех до пяти подводных лодок класса Virginia. Лодки будут укомплектованы австралийскими моряками, но допускается присутствие американских и британских специалистов.

Третий этап предусматривает строительство Австралией и Великобританией АПЛ SSN Aukus, который будет модифицированной версией подводной лодки SSN(R) следующего поколения, которую Великобритания уже проектировала. Как ожидается, что первые лодки поступят на вооружение не раньше, чем через два десятилетия. Топливо для реакторов будет предоставлено США, но Австралия будет отвечать за ядерные отходы, включая отработанное топливо.

Сунак заявил в Сан-Диего, что "за последние 18 месяцев проблемы, с которыми мы сталкиваемся, только возросли". К ним он отнес ситуацию вокруг Украины, "растущую самоуверенность Китая" и "дестабилизирующее поведение Ирана и Северной Кореи".

По его словам, "все это угрожает создать мир, определяемый опасностью, беспорядком и разделением".

"AUKUS - это мощное партнерство", - сказал британский премьер, отметив, что "впервые в истории это будет означать совместную работу трех подводных флотов как в Атлантическом, так и в Тихом океанах".

Байден отрицательно ответил на вопрос о том, беспокоит ли его, что Китай может усмотреть агрессию в развивающемся военном партнерстве AUKUS.

Он подтвердил, что намерен в ближайшее время побеседовать с председателем КНР Си Цзиньпином.