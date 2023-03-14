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Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 74.80 -1.88 Brent 80.77 -2.01

ТЭК 14.03.2023 09:18

Цены на нефть продолжают снижаться

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на фоне общего ухода инвесторов от риска в связи с ситуацией вокруг Silicon Valley Bank в США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 составляет $79,91 баррель, что на $0,86 (1,06%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $2,01 (2,4%), до $80,77 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,82 (1,1%), до $73,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов снизилась на $1,88 (2,5%), до $74,8 за баррель.

Как сообщалось, американский Silicon Valley Bank в минувшую пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам.

В связи с этими событиями Федеральная резервная система (ФРС) анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам общим объемом $25 млрд.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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