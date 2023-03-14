ООН приняла к сведению позицию РФ относительно продления зерновой сделки на 60 дней

В ООН приняли к сведению заявление России о готовности продлить черноморскую зерновую инициативу на 60 дней, говорится в заявлении Всемирной организации.
"ООН принимает к сведению сделанное сегодня Российской Федерацией заявление о продлении черноморской зерновой инициативы на 60 дней", - говорится в распространенном заявлении по итогам переговоров в Женеве главы Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекки Гринспен, заместителя генсекретаря ООН по гумвопросам Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым.
По данным ООН, "зерновая сделка" позволила экспортировать 24 млн тонн зерна и совершить более 1600 безопасных рейсов судов через Черное море, при этом 55% процентов экспорта продовольствия было направлено в развивающиеся страны.
"Эти соглашения оказали положительное влияние на глобальную продовольственную безопасность - миллионы тонн зерна попали на мировые рынки", - отмечается в заявлении.
Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не имеет возражений против продления "зерновой сделки", но только на 60 дней, дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта.
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