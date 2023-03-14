Манат подорожал к евро, подешевел к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 марта сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 14 марта ЦБА установил на уровне 1.8194 манат/1EUR (13 марта - 1.8223 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 14 марта установил на уровне 0.0225 манат/1RUB (13 марта - 0.0223 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 14 марта ЦБА сохранил на уровне 0.0896 манат/1TRY.

Х.Насирзаде