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Регион 14.03.2023 10:10

Вашингтон обвинил Тегеран в осуществлении злонамеренной деятельности на Южном Кавказе

В Госдепе США, комментируя инцидент с иранским самолетом на границе с Азербайджаном обвинили Иран в осуществлении злонамеренной деятельности на Южном Кавказе.

«Что касается Азербайджана и Ирана, то, конечно, Иран долгое время был злонамеренным актором в регионе. Он занимается злонамеренной деятельностью, которая угрожает его соседям как ближним, так и дальним. Поэтому мы с беспокойством наблюдаем за такого рода напряженностью», - заявил спикер Госдепа Нед Прайс на брифинге.

Как сообщали ранее министерства иностранных дел и обороны Азербайджана, 11 марта иранский военный самолет «с 09:44 до 10:26 непрерывно совершал полет вдоль азербайджано-иранской государственной границы, с направления Зангиланского района в направлении Билясуварского района, и обратно».

По данным азербайджанской стороны, самолет пролетел в 3-5 км от государственной границы между двумя странами, а в некоторых случаях и над государственной границей.

«Мы решительно осуждаем иранскую сторону за столь провокационный шаг, призываем дать соответствующие разъяснения и воздержаться от подобных провокационных действий в будущем», - говорилось в совместном заявлении МИД и Минобороны Азербайджана.

В связи с инцидентом 11 марта посол Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави был вызван в МИД Азербайджана и ему была вручена соответствующая нота протеста.

В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что самолет не пересек границы Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: США, ИРАН, ГОСДЕП


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