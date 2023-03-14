Вашингтон обвинил Тегеран в осуществлении злонамеренной деятельности на Южном Кавказе

В Госдепе США, комментируя инцидент с иранским самолетом на границе с Азербайджаном обвинили Иран в осуществлении злонамеренной деятельности на Южном Кавказе.
«Что касается Азербайджана и Ирана, то, конечно, Иран долгое время был злонамеренным актором в регионе. Он занимается злонамеренной деятельностью, которая угрожает его соседям как ближним, так и дальним. Поэтому мы с беспокойством наблюдаем за такого рода напряженностью», - заявил спикер Госдепа Нед Прайс на брифинге.
Как сообщали ранее министерства иностранных дел и обороны Азербайджана, 11 марта иранский военный самолет «с 09:44 до 10:26 непрерывно совершал полет вдоль азербайджано-иранской государственной границы, с направления Зангиланского района в направлении Билясуварского района, и обратно».
По данным азербайджанской стороны, самолет пролетел в 3-5 км от государственной границы между двумя странами, а в некоторых случаях и над государственной границей.
«Мы решительно осуждаем иранскую сторону за столь провокационный шаг, призываем дать соответствующие разъяснения и воздержаться от подобных провокационных действий в будущем», - говорилось в совместном заявлении МИД и Минобороны Азербайджана.
В связи с инцидентом 11 марта посол Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави был вызван в МИД Азербайджана и ему была вручена соответствующая нота протеста.
В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что самолет не пересек границы Азербайджана.
Р.Керимов
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