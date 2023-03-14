Армянские военные вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе и в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций вооруженных сил Азербайджана со стороны армянских военных в понедельник вечером и в ночь на вторник.
«С вечера 13 марта до утра 14 марта позиции Азербайджанской Армии с перерывами подвергались обстрелу 19 раз. Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Йухары Шорджа, Гараиман, Гюнешли Басаркечярского района и Гарашен Горисского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенных пунктов Истису и Моллабайрамлы Кяльбаджарского района, Джагазур Лачинского района, Астаф и Тезекенд Дашкесанского района», - сообщает Минобороны Азербайджана.
Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Ходжалинского района.
«Подразделениями армии Азербайджана приняты ответные меры», - подчеркивает оборонное ведомство.
Х.Насирзаде
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