Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 74.80 -1.88 Brent 80.77 -2.01

Оборона 14.03.2023 10:13

Армянские военные вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе и в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций вооруженных сил Азербайджана со стороны армянских военных в понедельник вечером и в ночь на вторник.

«С вечера 13 марта до утра 14 марта позиции Азербайджанской Армии с перерывами подвергались обстрелу 19 раз. Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Йухары Шорджа, Гараиман, Гюнешли Басаркечярского района и Гарашен Горисского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенных пунктов Истису и Моллабайрамлы Кяльбаджарского района, Джагазур Лачинского района, Астаф и Тезекенд Дашкесанского района», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Ходжалинского района.

«Подразделениями армии Азербайджана приняты ответные меры», - подчеркивает оборонное ведомство.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


Армения искусственно нагнетает напряженность в регионе – Минобороны Азербайджана Армянские военные обстреляли из минометов позиции ВС Азербайджана на границе и в Карабахе В результате провокации Армении погибли азербайджанские военнослужащие Глава Минобороны Армении и посол США обсудили развитие сотрудничества в сфере обороны В Минобороны Азербайджана вновь назвали ложью утверждения Еревана об обстреле армянских позиций на границе Минобороны сообщило об обстрелах позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе Армянские военные вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе и в Карабахе – Минобороны Азербайджана Позиции азербайджанских военных вновь подверглись обстрелу на границе с Арменией и в Карабахе Позиции азербайджанских военных вновь подверглись обстрелу на границе с Арменией и в Карабахе Минобороны сообщило об обстреле в ночь на воскресенье позиций азербайджанской армии на границе с Арменией

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az