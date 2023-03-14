ЕБРР готов принять участие в расширении Южного газового коридора – Махмудова

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов рассмотреть возможность своего участия в финансировании проекта расширения Южного газового коридора (ЮГК), заявила глава представительства банка в Азербайджане Камола Махмудова.

«Мы выразили готовность рассмотреть проект расширения ЮГК для увеличения объемов экспорта азербайджанского газа при трех основных условиях. Первое - это диагностика, то есть подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, второе - проект должен соответствовать целям парижского соглашения (по климату – ИФ), которое Азербайджан подписал, третье - проект должен соответствовать всем экологическим нормам ЕБРР», - сказала Махмудова в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

Махмудова отметила, что завершение подготовки ТЭО проекта ожидается весной 2023 года. «ТЭО будет готово весной и тогда мы сядем за стол переговоров. Мы приветствуем этот проект, у нас есть поддержка ЕС, поэтому мы готовы поддержать его», - сказала она.

ЕБРР 4 июля 2018 года утвердил предоставление кредита в $500 млн на финансирование строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP), по которому азербайджанский газ поступает в Европу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый коридор. Первоначально стоимость проекта оценивалась в $45 млрд, но реализация проекта обошлась в $33 млрд.

Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. В настоящее время покупателями азербайджанского газа в ЕС являются Италия, Греция, Болгария и Румыния. При этом имеется еще группа стран, которые хотят покупать газ у Азербайджана.

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров. При этом экспорт азербайджанского газа в Европу составил 11,4 млрд кубометров (рост на 39% по сравнению с показателем 2021г – ИФ) или 51% всех поставок из Азербайджана.

На 2023 год экспорт газа планируется на уровне свыше 24 млрд кубометров, из которых около половины - в Европу.

По договоренностям между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году объем поставок азербайджанского газа в Европу должен достигнуть 20 млрд кубометров в год. С этой целью планируется увеличить мощность газопроводов, входящих в систему ЮГК в два раза: TANAP с 16 млрд кубометров газа в год до 32 млрд кубометров, газопровода TAP с 10 млрд кубометров до 20 млрд кубометров в год.

Б.Рустамбеков