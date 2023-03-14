Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 74.80 -1.88 Brent 80.77 -2.01

Дальнее зарубежье 14.03.2023 13:09

Запрос Пентагона на бюджет 2024 года предусматривает развитие Космическими силами систем оповещения о ракетных пусках

Пентагон, запрашивая средства на 2024 финансовый год, планирует направить $30 млрд Космическим силами, в частности, на дальнейшее укрепление системы слежения за полетами ракет, сообщает Defense news.

"Согласно бюджетным документам, запрос на $30 млрд для Космических сил на 2024 финансовый год - на 13% выше, чем одобрил Конгресс в прошлом году; он предусматривает продолжающееся наращивание систем слежения за ракетами; запуски спутников связи и их миссии", - отмечает издание.

Основная часть средств - $19 млрд - пойдет на разработку спутников и наземных систем. $2,3 млрд хотят выделить на программу Resilient Missile Warning and Tracking по отслеживанию баллистических и гиперзвуковых ракет, еще $2 млрд - на сеть обменивающихся данными спутников связи, находящихся на низкой околоземной орбите на высоте примерно 1,9 тыс. км над поверхностью Земли. Еще $1 млрд Пентагон желает получить на две программы спутников: первая - Evolved Strategic SATCOM - будет обеспечивать засекреченной связью стратегические бомбардировщики, подлодки и баллистические ракеты; вторая программа Protected Tactical SATCO должна помочь американскому командованию преодолевать постановку противником помех для связи.

"Если мы не будем делать этих вложений, у нас даже не будет возможности думать о таких вещах. Наши попытки получить потенциал следующего поколения во многом вызваны вызовом со стороны КНР", - заявлял ранее на брифинге министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

Также Пентагон запрашивает $13,5 млрд на деятельность в киберпространстве, включая усиление защищенности информационных сетей.

Кроме того, Минобороны США, в рамках запроса в $255,8 млрд на ВМС и Корпус морской пехоты, намерено приобрести еще 88 летательных аппаратов и девять кораблей. В частности, речь идет о 35 истребителях-бомбардировщиках F-35, 15 тяжелых транспортных вертолетах CH-53K, трех беспилотных самолетах-заправщиков Boeing MQ-25 Stingray, двух самолетах-заправщиков KC-130, двух разведывательных БПЛА большой дальности для ВМС Northrop Grumman MQ-4C Triton и пяти разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 Reaper.

ВМС намерены пополнить силы второй стратегической АПЛ типа "Колумбия", двумя многоцелевыми АПЛ типа "Вирджиния", двумя эсминцами типа "Арли Бёрк", двумя фрегатами типа "Констеллейшн", одним танкером-заправщиком и одной плавучей базой для обслуживания подводных лодок. При этом США намерены списать три десантных корабля-дока типа "Уидби Айленд", три ракетных крейсера типа "Тикондерога" и два корабля прибрежной зоны типа "Индепенденс".

Военно-морские силы также хотят купить 125 зенитных ракет Standard Missiles, 81 противокорабельных ракет большой дальности AGM-158C LRASM и 374 ракет класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM; также ВМС и Корпусу морпехов нужны 103 противокорабельных ракет NSM.

На прошлой неделе сообщалось, что администрация США желает получить финансирование Минобороны на 2024 финансовый год в размере $842 млрд - на 3,2% больше, чем в 2023 финансовом году.

Теперь этот запрос будут рассматривать в Конгрессе США, поэтому итоговый бюджет может значительно отличаться от первоначального запроса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КОСМОС, БЮДЖЕТ, ПЛАНЫ


Похожие новости


В США обеспокоены возможными претензиями Китая на территории на Луне Миссия космических туристов к радиационному поясу Земли состоится не ранее 2023 года Роскосмос и NASA пока не обсуждают полеты россиян на корабле Starliner Рогозин обвинил США в политизации космоса Соглашение о перекрестных полетах на МКС между РФ и США будет подписано в ближайшие две недели - Рогозин Пилотируемый корабль Crew Dragon вышел на орбиту К МКС стартовал американский космический корабль с первым в мире коммерческим экипажем Virgin Galactic открывает продажу билетов на полеты в космос Астрофизическая лаборатория NASA передала первые научные данные на Землю Компания Blue Origin Джеффа Безоса планирует создать «бизнес-парк» в космосе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az