Песков не исключает участия Путина в саммите G20

Участие президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдёт в Индии, не исключено, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы принимаем участие в работе "двадцатки" в различных форматах, поэтому не исключаем возможности для президента принять участие в саммите", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".
"Решение будет приниматься дополнительно", - добавил он.
1пп 1мр ан аз
Copyright © 1989 - 2023 Интерфакс
Алиев проводит встречу с президентом ФРГ в формате тет-а-тет
ЕБРР ждет от властей Азербайджана проекты в Карабахе и В.Зангезуре
Армянские военные вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе и в Карабахе
Volkswagen планирует инвестиции в 180 млрд евро до 2028г
ВВП Азербайджана в январе-феврале вырос на 0,4%, ненефтегазовый сектор – на 4,6%
Алиев: Транскаспийский газопровод не является проектом Азербайджана
Владельцы Манчестер Юнайтед отложили продажу клуба до лета
Госагентство ОМС направит около 17 млн манатов на перевозку и утилизацию медицинских отходов
В Азербайджане за сутки зафиксировано всего 4 случая заражения COVID-19
Власти Азербайджана планируют превратить Нахчыван в зону зеленой энергии - Алиев
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Возможность заработать до 11% с AccessBank!
AccessBank получил благодарственную грамоту от Программы развития Организации Объединенных Наций
В 2022 году Kaspersky отразила почти 1 млн фишинговых атак в Азербайджане
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна