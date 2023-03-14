Песков не исключает участия Путина в саммите G20

Участие президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдёт в Индии, не исключено, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы принимаем участие в работе "двадцатки" в различных форматах, поэтому не исключаем возможности для президента принять участие в саммите", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса". "Решение будет приниматься дополнительно", - добавил он. 1пп 1мр ан аз Copyright © 1989 - 2023 Интерфакс

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