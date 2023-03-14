Иноагенты выявили себя в ходе протестов в Тбилиси, оппозиция предприняла попытку очередной революции - Кобахидзе

Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе выразил мнение, что в ходе протестных акций 7-8 марта в Тбилиси против закона об иностранных агентах были выявлены именно иностранные агенты.
"Отозванный законопроект об иностранных агентах без его утверждения в парламенте уже принес результат, так как иноагенты "самолюстрировались", - заявил Кобахидзе во вторник на брифинге.
Он отметил, что в ходе митингов грузинские агенты зарубежных стран "выявили себя экстремистскими действиями".
"Именно с помощью, так называемых неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа, в 2003 году в Грузии произошла революция, которая привела страну к авторитаризму", - сказал Кобахидзе.
Он обвинил оппозиционную партию "Единое национальное движение", учрежденную бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили в попытке с помощью контролируемых НПО осуществить очередную революцию в стране, предлогом для которой стал якобы принимаемый парламентом "российский" закон об иноагентах.
"Протесты по поводу рассматриваемого в парламенте законопроекта об иностранных агентах были абсолютным фарсом, основанным на лжи. Подтверждением этому являются процессы по принятию закона об иноагентах происходящие сейчас в Евросоюзе, Канаде и Великобритании", - сказал Кобахидзе.
Под давлением протестных акций парламент Грузии 9 марта официально отозвал законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в минувшие выходные заявил, что законопроект об иноагентах необходимо было принимать, так как многомиллионная финансовая помощь из-за рубежа грузинским НПО в некоторых случаях направлена на антигосударственную деятельность.
Премьер отметил, что отказ от принятия законопроекта был продиктован заботой о безопасности для жизни каждого участника протестных акций.
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