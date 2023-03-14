Возможность заработать до 11% с AccessBank!

AccessBank запустил новую депозитную кампанию. В ходе акции клиенты, разместившие в банке новый депозит в манатах, получат годовой доход до 11%. Любая сумма от 50 манатов может быть размещена в банке как депозит сроком от 6 до 24 месяцев. При этом проценты можно получать как ежемесячно, так и в конце срока.

Плюсы размещения депозита в AccessBank:

• Вы становитесь клиентом банка, все акционеры которого – международные финансовые институты.

• Вы получаете выгодные проценты.

Депозиты, размещенные в банке, защищены Азербайджанским Государственным Фондом Страхования Вкладов.

Подробная информация о срочных вкладах:

Срочный депозит | Прибыль до 11% | Закажите онлайн (accessbank.az)

Чтобы получить информацию о предлагаемом депозите, можно обратиться в контактный центр AccessBank-а по номеру 151 или посетить филиалы банка.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 16 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги на основании лицензии № 245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики, и находится по адресу: г. Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект, 3.