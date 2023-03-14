В Азербайджане фермерам-хлопководам выплатят страховку на 400 тыс. манатов

Фермеры, занимающиеся в Азербайджане хлопководством, получат в 2023 году страховые выплаты на общую сумму 400 тыс. манатов, сообщает Минсельхоз.
По данным ведомства, данную сумму получат 106 фермеров, чьи посевные площади пострадали от града, селя, потопов, а также действий третьих лиц.
Выплаты осуществляются по линии Фонда аграрного страхования.
В министерстве сообщили, что на сегодня 60 фермерам, занимающихся хлопководством в Агдамском, Тертерском, Бардинском, Имишлинском и Геранбойском районах, уже осуществлено страховых выплат на 116 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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