В Азербайджане фермерам-хлопководам выплатят страховку на 400 тыс. манатов

Фермеры, занимающиеся в Азербайджане хлопководством, получат в 2023 году страховые выплаты на общую сумму 400 тыс. манатов, сообщает Минсельхоз.

По данным ведомства, данную сумму получат 106 фермеров, чьи посевные площади пострадали от града, селя, потопов, а также действий третьих лиц.

Выплаты осуществляются по линии Фонда аграрного страхования.

В министерстве сообщили, что на сегодня 60 фермерам, занимающихся хлопководством в Агдамском, Тертерском, Бардинском, Имишлинском и Геранбойском районах, уже осуществлено страховых выплат на 116 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков