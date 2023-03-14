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Дальнее зарубежье 14.03.2023 14:28

На Тайване представили дрон-камикадзе, противорадиолокационные и патрульные беспилотники

Военные Тайваня продемонстрировали публике целый ряд создаваемых или уже используемых беспилотников, включая дроны-камикадзе, сообщает во вторник "Джэпэн Таймс".

Показ организовал Чжуншаньский институт науки и технологии - головная научно-исследовательская и опытно-конструкторская организация бюро вооружений оборонного ведомства Тайваня. Для создания БПЛА институт сотрудничал с частными компаниями, предоставлявшими важнейшие компоненты и технологии.

В частности, разработчики представили дрон-камикадзе, который имеет радиус действия примерно 10 км, способен провести в воздухе более 15 минут и предназначен для поражения небронированных транспортных средств и жилой силы противника. Эта система помещается в рюкзак, и ее может переносить один военнослужащий. Внешне аппарат напоминает американские дроны-камикадзе Switchblade.

Другая разработка - новый беспилотник Flying Sword, который создали для высокоточных ударов по источникам радиоизлучения, например, по вражеским радиостанциям, постановщикам активных помех, по радарам, в том числе установленным на системах ПВО и кораблях. Flying Sword отличается высокой мобильностью, до 12 их можно запускать с одной установки, перевозимой на грузовике с прицепом. С целью отвлечь внимание вражеской ПВО при применении этого беспилотника Чжуншаньский институт также разработал версию этого БПЛА в виде ложной цели.

Также военные показали версии Flying Sword, оборудованные боеголовками мощнее для поражения более важных целей вроде кораблей; разведывательный БПЛА Albatross II для долгосрочного патрулирования вод вокруг Тайваня, беспилотники вертикального взлета и посадки для слежения и целеуказания.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

"Джэпэн Таймс" отмечает, что на случай противостояния с Пекином тайванские власти полагаются на мощный военно-промышленный комплекс, региональные партнерства и на ассиметричные методы боевых действий. Тайбэй рассчитывает на экономичные, мобильные, нестандартные боевые средства, которые трудно обнаружить. Так, речь идет о сравнительно дешевом высокоточном оружии ближнего и среднего радиуса действия, о беспилотниках, быстроходных боевых катерах, в том числе с ракетами, о морских минах и быстроходных минных заградителях.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, БЕСПИЛОТНИКИ


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