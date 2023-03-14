Первый этап экспорта «зеленой» энергии из Азербайджана в Европу рассчитан на 4 ГВт - Алиев

Объем экспорта зеленой электроэнергии из Азербайджана в Европу по дну Черного моря на первом этапе планируется на уровне 4 ГВт, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В феврале этого года в Баку прошло первое заседание руководящего комитета проекта экспорта «зеленой» энергии из Азербайджана с участием министров ряда европейских стран, а также комиссара Европейской комиссии по энергетике. На первом же заседании мы договорились, что это будет интегрированный проект, не такой как Южный газовый коридор с Южно-Кавказским трубопроводом, TANAP и TAP. Это будет интегрированный проект от морских ветряных электростанций на Каспии до потребителей в ЕС», - сказал Алиев в Берлине на встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

Глава государства отметил, что объем поставок электропередачи по дну Черного моря на первом этапе проекта планируется на уровне 4 ГВт. «Но для этого нам необходимо расширить линии передач в Грузии. Иначе это будет абсолютно бесполезно», - сказал он.

«Мы считаем, что 4 ГВт - это только начало. Нам известен уровень спроса в Европе. Мы знаем спрос в Германии. Я думаю, что речь идет о десятках гигаватт, и спрос этот будет расти. У нас есть такие мощности. Нам нужно просто собрать все пазлы воедино», - добавил Алиев.

Как сообщалось ранее, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок «зеленой» электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

В настоящий момент работа по проекту находится на стадии разработки технико-экономического обоснования, которое планируется завершить в сентябре 2023 года. Строительство кабеля займет 3-4 года.

Европейская комиссия планирует предоставить 2,3 млрд евро на прокладку кабеля, который станет самым длинным в мире.

Б.Рустамбеков