Алиев проводит встречу с президентом ФРГ в формате тет-а-тет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник проводит в Берлине встречу тет-а-тет с президентом Германии Франк-Вальтером Штаймайером, сообщает сайт главы азербайджанского государства. Как сообщалось ранее, Алиев накануне прибыл с визитом в Германии. Во вторник президент Азербайджана также проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Б.Рустамбеков

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