Алиев проводит встречу с президентом ФРГ в формате тет-а-тет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник проводит в Берлине встречу тет-а-тет с президентом Германии Франк-Вальтером Штаймайером, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Как сообщалось ранее, Алиев накануне прибыл с визитом в Германии.
Во вторник президент Азербайджана также проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Б.Рустамбеков
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