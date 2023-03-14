Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 74.80 -1.88 Brent 80.77 -2.01

Внешняя политика 14.03.2023 14:15

Алиев проводит встречу с президентом ФРГ в формате тет-а-тет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник проводит в Берлине встречу тет-а-тет с президентом Германии Франк-Вальтером Штаймайером, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Как сообщалось ранее, Алиев накануне прибыл с визитом в Германии.

Во вторник президент Азербайджана также проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Штайнмайер готов приложить максимум усилий для мира между Ереваном и Баку Алиев поздравил Штайнмайера с победой на президентских выборах в Германии

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az