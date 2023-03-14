РФ за 5 лет увеличила экспорт продукции АПК в Индию почти в 5 раз

Россия в 2022 году экспортировала в Индию продукции АПК почти на $800 млн, что почти в пять раз превышает показатель за предыдущие пять лет, сообщил руководитель центра "Агроэкспорт" Дмитрий Краснов на пленарной сессии "Экспортный потенциал Российской Федерации для поставок на рынок Индии", которая прошла в рамках российско-индийской деловой миссии в Дели во вторник.
"Основу наших поставок в Индию составляет подсолнечное масло. Второе место занимает соевое масло, - сказал он. - Именно они обладают наибольшим потенциалом для увеличения поставок из России в Индию. Такой же потенциал и у зернобобовых культур".
Как считает Краснов, при органическом росте спроса на подсолнечное масло и планомерном наращивании присутствия российских компаний на индийском рынке доля РФ в импорте подсолнечного масла в среднесрочной перспективе может превысить 800 тыс. тонн более чем на $1 млрд.
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