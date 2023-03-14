Строительство СЭС в Джебраиле позволит направлять в Европу газ, используемый для энергоснабжения Сангачальского терминала - Алиев

Строительство компанией bp солнечной электростанции в Джебраильском районе Азербайджана (Восточно-Зангезурский экономический район – ИФ) позволит обеспечить электроэнергией Сангачальский терминал и экспортировать освободившийся газ в Европу, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Мы договорились с bp о том, что компания станет прямым иностранным инвестором строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в одном из освобожденных городов Карабаха - в Джебраиле», - сказал Алиев в Берлине на встрече с руководителями ведущих компаний Германии.
Президент отметил, что производимая в рамках этого проекта энергия будет включена в энергосистему Азербайджана.
«В то же время мы обеспечим Сангачальский терминал электроэнергией, и они уже перестанут использовать газ. И этот газ будет поступать в трубопровод, и поставляться в Европу. Таким образом, ситуация будет выигрышной для всех вовлеченных сторон. Мы получаем солнечную электростанцию, вырабатывающую 240 МВт электроэнергии», - сказал Алиев.
По его словам, с реализацией данного проекта на Сангачальском терминале bp больше не будет парниковых выбросов, и терминал «станет более эффективным».
«А газ, который они (сегодня – ИФ) используют, будет экспортироваться в Европу. Таким образом, это проект, который мы считаем очень важным с точки зрения энергоэффективности», - подчеркнул Алиев.
Ранее со ссылкой на министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова сообщалось, что строительство солнечной электростанции «Шафаг» в Джебраильском районе Азербайджана начнется в 2023 году, ввод ее в эксплуатацию планируется на 2024 год. Ожидается, что СЭС будет ежегодно вырабатывать 500 кВт/час электроэнергии.
Минэнерго Азербайджана и bp 3 июня 2021 года подписали Исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джебраильском районе. Инвестиции в проект оцениваются в $200 млн.
Сотрудничество в рамках договора включает техническую и коммерческую оценку проекта солнечной энергетики, проектирование станции, обеспечение финансирования и принятие окончательного инвестиционного решения.
Н.Аббасова
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