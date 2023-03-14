Rheinmetall AG не произведет нужное Киеву количество артиллерийских снарядов без помощи правительства

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG не сможет произвести нужное Украине количество артиллерийских снарядов, если власти ФРГ не задействуют свои финансовые ресурсы для роста производства, заявил исполнительный директор компании Армин Паппергер.

"Это проект в сфере национальной безопасности. Мы не можем финансировать его за свой счет. Нам нужна государственная поддержка", - приводит его слова Bloomberg.

Паппергер напомнил, что Украина запрашивала у ЕС поставки 250 тыс. снарядов в месяц, однако, по его словам, такие объемы боеприпасов "трудно было бы производить".

"Для достижения такого уровня производственные мощности в Европе нужно было бы удвоить", - объяснил он.

По его словам, в настоящий момент Rheinmetall AG может выпускать на всех своих предприятиях 450 тыс. снарядов в год, а за следующие два года планирует увеличить мощности по их сборке до 600 тыс.

В марте агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ, что у руководителей ЕС есть план, где представлены три возможных пути наращивания поставок боеприпасов Украине. Предложение предусматривает немедленную передачу боеприпасов, в частности 155-мм артиллерийских снарядов, из существующих запасов или заказов, которые уже ожидают исполнения, а также - использование для помощи Украине совместной системы закупок вооружения. Кроме того, в документе говорится о необходимости наращивания ВПК Европы для удовлетворения текущего и будущего спроса в сфере вооружений.

В минувшую среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы оборонных ведомств стран ЕС в целом согласились с таким предложением о порядке военной помощи Украине, но остается согласовать детали.