Встреча между Алиевым и Пашиняном пока не планируется

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пока не планируется.

"На данный момент встреча (с Алиевым - ИФ) не планируется. Но я никогда не отказывался от встреч", - сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, необходимы гарантии выполнения договоренностей, достигнутых по результатам уже состоявшихся встреч.