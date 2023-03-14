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Регион 14.03.2023 14:36

Встреча между Алиевым и Пашиняном пока не планируется

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пока не планируется.

"На данный момент встреча (с Алиевым - ИФ) не планируется. Но я никогда не отказывался от встреч", - сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, необходимы гарантии выполнения договоренностей, достигнутых по результатам уже состоявшихся встреч.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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