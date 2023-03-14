Владельцы Манчестер Юнайтед отложили продажу клуба до лета

Семья Глейзеров, владеющая английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед", теперь планирует продать команду до начала летнего трансферного окна в июне, тогда как ранее планировалось, что смена владельца состоится до конца апреля, пишет The Telegraph со ссылкой на информированные источники.
Как сообщалось, на "Манчестер Юнайтед" претендует Джим Рэтклифф, самый богатый человек Великобритании.
Также заявку на покупку клуба направил шейх Джасим бен Хамад Аль-Тани, председатель правления Qatar Islamic Bank и сын бывшего премьер-министра Катара. Он планирует приобрести команду через фонд Nine Two Foundation, названный так в честь так называемого "класса 92" - легендарного поколения игроков "МЮ", когда за команду выступали Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз, Пол Скоулз, Ники Батт, Гари и Фил Невиллы.
В сделке также может поучаствовать американский фонд Elliott Management Corp., написала ранее The Wall Street Journal. Elliott не заинтересован в покупке клуба, однако может предоставить финансирование одному из претендентов.
Глейзеры рассчитывают получить за клуб около $6 млрд.
Семья Глейзеров владеет "красными дьяволами" с 2005 года. В последнее время они столкнулись с критикой и призывами продать команду из-за слабых результатов - в последний раз "Манчестер Юнайтед" выигрывал чемпионат в 2013 году. Сейчас клуб находится на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.
Акции клуба (юрлицо под названием Manchester United Ltd. торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже) выросли в цене на 2% в понедельник. С начала года они подорожали на 12,2%.
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