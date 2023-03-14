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Макроэкономика 14.03.2023 15:01

ВВП Азербайджана в январе-феврале вырос на 0,4%, ненефтегазовый сектор – на 4,6%

Номинальный объем ВВП Азербайджана в январе-феврале 2023 года составил 19 млрд 812,5 млн манатов, реальный рост экономики составил 0,4%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По данным статистики, ненефтегазовый сектор вырос на 4,6%, тогда как спад в нефтегазовом секторе составил 3,6%.

В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 50,3%, торговли и ремонта транспортных средств – 8,9%, транспорта и складского хозяйства – 5,3%, строительства – 3,8%, сельского и лесного хозяйства, рыбоводства – 2,5%, на сектор информации и связи - 1,8%, на сферу размещения туристов и объектов общепита - 1,5%, на прочие сектора – 16,9%.

Доля налогов в ВВП составила 9%.

ВВП на душу населения в январе составил 1 тыс. 955,6 манатов.

Рост ВВП Азербайджана в 2022 году составил 4,6%, в том числе рост ненефтегазового сектора - 9,1%.

Рост ВВП Азербайджана на 2023 год прогнозируется на уровне 2,7%.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ВВП, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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