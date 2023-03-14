Начальник Генштаба ВС Азербайджана о представитель Европейского командования США обсудили перспективы военного сотрудничества и региональную безопасность

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев во вторник провел в Баку встречу с делегацией Европейского командования США во главе с заместителем директора по вопросам партнерства, безопасности и политическим возможностям бригадным генералом Эдвардом Воаном, в ходе которой стороны обсудили перспективы военного сотрудничества Баку и Вашингтона и вопросы региональной безопасности.
«Стороны провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах военного сотрудничества между Азербайджаном и США и по вопросам региональной безопасности», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Велиев проинформировал собеседников о реформах в азербайджанской армии, о работе, проводимой на освобожденных территориях, а также о текущей обстановке на условной азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахском экономическом районе.
Воан, в свою очередь, выразил признательность за вклад азербайджанских военных в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане и подчеркнул важность развития имеющегося сотрудничества, говорится в сообщении.
«На встрече выражено удовлетворение положительными результатами, достигнутыми по различным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе текущим состоянием взаимодействия между Национальной гвардией штата Оклахома и азербайджанской армией», - отметили в Минобороны Азербайджана.
Р.Керимов
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