Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29 в ближайшие недели - премьер

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил во вторник о возможности передачи Украине польских истребителей МиГ-29 в ближайшие недели.
"Это может произойти в течение 4-6 недель", - приводит его слова польская пресса.
Ранее в министерстве обороны Польши сообщали о готовности Варшавы поставлять Украине истребители МиГ-29, если эти поставки будут идти в рамках международной коалиции.
Также сообщалось, что Варшава передала Украине 14 танков Leopard 2.
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