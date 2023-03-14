Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29 в ближайшие недели - премьер

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил во вторник о возможности передачи Украине польских истребителей МиГ-29 в ближайшие недели. "Это может произойти в течение 4-6 недель", - приводит его слова польская пресса. Ранее в министерстве обороны Польши сообщали о готовности Варшавы поставлять Украине истребители МиГ-29, если эти поставки будут идти в рамках международной коалиции. Также сообщалось, что Варшава передала Украине 14 танков Leopard 2.

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