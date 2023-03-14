Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 74.80 -1.88 Brent 80.77 -2.01

Дальнее зарубежье 14.03.2023 17:03

Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29 в ближайшие недели - премьер

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил во вторник о возможности передачи Украине польских истребителей МиГ-29 в ближайшие недели.

"Это может произойти в течение 4-6 недель", - приводит его слова польская пресса.

Ранее в министерстве обороны Польши сообщали о готовности Варшавы поставлять Украине истребители МиГ-29, если эти поставки будут идти в рамках международной коалиции.

Также сообщалось, что Варшава передала Украине 14 танков Leopard 2.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, УКРАИНА, ИСТРЕБИТЕЛИ


Похожие новости


В Польше готовы обслуживать поставленные Украине танки Leopard Противостояние Польши и Германии подрывает поставки оружия Украине Польша уже поставила Украине танки Leopard 2 Польский премьер объявит в Киеве о поставках Украине танков Leopard 2 Варшава намерена координировать возможные поставки истребителей Украине с партнерами по НАТО - Моравецкий Польша предоставит Украине еще 60 танков дополнительно к анонсированным ранее Leopard 2 – Моравецкий Польша заявила о намерении передать Украине танки Leopard даже без разрешения Германии Польша намерена передать Украине танки Leopard 2 - Дуда Польша работает над формированием коалиции для передачи Украине танков Leopard 2 Польша хочет «поглотить» Украину – Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az