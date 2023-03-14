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Внешняя политика 14.03.2023 16:24

Алиев и Шольц проводят переговоры в Берлине

Президент Азербайджан Ильхам Алиев и канцлер Германии Олаф Шольц во вторник проводят в Берлине переговоры в формате тет-а-тет.

Об этом говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.

Алиев во вторник также провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ШОЛЬЦ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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