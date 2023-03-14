Алиев и Шольц проводят переговоры в Берлине

Президент Азербайджан Ильхам Алиев и канцлер Германии Олаф Шольц во вторник проводят в Берлине переговоры в формате тет-а-тет. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства. Алиев во вторник также провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».