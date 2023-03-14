Алиев и Шольц проводят переговоры в Берлине

Президент Азербайджан Ильхам Алиев и канцлер Германии Олаф Шольц во вторник проводят в Берлине переговоры в формате тет-а-тет.
Об этом говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.
Алиев во вторник также провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Р.Керимов
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