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14.03.2023 16:41

“Nar” поделился опытом реализации социальных проектов на Конгрессе “Разные личности”

11 марта 2023 года в Центре Гейдара Алиева состоялся конгресс “Разные личности” для людей, нуждающихся в особой заботе. Основная цель Конгресса – поддержать развитие инклюзивного общества, сосредоточив внимание общественности на детях и взрослых с особыми потребностями.

Согласно повестке дня на Конгрессе выступили известные местные и ведущие зарубежные спикеры из различных областей. Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью “Nar”, также поделился своим опытом успешных социальных проектов, реализованных мобильным оператором, и сказал: Будучи “Nar”, мы продолжаем реализовывать проекты, направленные на поддержку уязвимых слоев общества, пытаемся поддержать интеграцию людей с нарушениями слуха и обеспечить им финансовую свободу благодаря таким проектам как - “Школа обучения” и “Язык жестов”. Мобильный оператор уже внес положительные изменения в жизнь многих людей благодаря различным социальным проектам, направленных на людей с ограниченными физическими возможностями.

Ознакомиться с проектами, реализуемыми “Nar” для людей с нарушениями слуха и речи в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности можно здесь.

“Nar” предоставляет качественные услуги 2,2 млн абонентов. “Nar” является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу Лояльности Клиентов за последние 4 года. Придерживаясь стратегии клиентоориентированности, “Nar” предоставляет высококачественные услуги по доступной цене.

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