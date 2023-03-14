Азербайджан увеличил в 2022г производство меда на 9,5%

Производство меда в Азербайджане в 2022 году составило 7тыс. 445,9 тонн, сообщает Госкомстат республики.
Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2021 году произвел 6тыс. 802 тонны меда. Таким образом, в 2022 году производство меда в Азербайджане увеличилось на 9,5%.
По данным Госкомстата, кроме меда в 2022 году 656,1 тыс. пчелиными семьями в 32,933 тыс. хозяйствах было произведено 174,1 тонн воска, 19,1 тонн прополиса, 23,4 тонн цветочной пыльцы и 379,1 кг пчелиного молочка.
Средняя цена продажи 1 кг меда в Азербайджане в 2022 году составляла 26,7 манат (в 2021 году - 25,3 манат), воска – 14,7 манат (13,2 манат), прополиса – 91 манат (92,3 манат), пыльцы – 131,7 манат (117,5 манат) за 1 кг, пчелиного молочка – 5,6 манат (6,5 манат) за 1 гр.
По информации комитета, в целом за 14 лет с момента принятия закона «О пчеловодстве в Азербайджане», численность пчелиных семей в Азербайджане увеличилась в 4,6 раза, число пчелиных семей, приходящихся на одно пчеловодческое хозяйство увеличилось с 11,1 до 19,9, производство меда выросло в 5,3 раза.
Х.Насирзаде
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