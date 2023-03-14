Мажоритарий эстонских Tallink и Eesti Gaas и планирует выход на IPO

Крупнейшая эстонская инвестиционная компания Infortar, мажоритарный владелец концернов Eesti Gaas и Tallink Grupp, ставит перед собой цель выйти на биржу в ближайшем будущем, сообщил председатель правления компании Айн Ханшмидт.
"Infortar так выросла, что следующим логичным шагом является выход на фондовую биржу и открытость. Расширение базы инвесторов и выход на фондовую биржу даст нам возможность расти на международном уровне еще быстрее, увеличивать стоимость активов и находить дополнительные возможности финансирования", - говорится в распространенном пресс-релизе главы правления.
По его словам, консультанты уже отобраны, проведена первоначальная подготовка к IPO, "но точные сроки зависят от того, что происходит вокруг".
Активы действующей в сферах энергетики, судоходства и недвижимости Infortar превышают 1,1 млрд евро, собственный капитал составляет 569 млн евро.
Группа работает в пяти странах, имеет 48 дочерних компаний. Она владеет, в частности, 40% в судоходном концерне AS Tallink Grupp, 100% в газовой AS Eesti Gaas (которая работает также в Финляндии, Латвии, Литве и Польше под торговой маркой Elenger), строительными предприятиями EG Ehitus, INF Ehitus и INF Infra, компанией по добыче нерудных материалов Eesti Maavarade Grupp, портфелем недвижимости (более 100 тыс. кв. метров), включающим в себя четыре отеля, несколько офисных зданий, логистический центр Maardus, теннисный центр Tallink и почти 50 га земли с потенциалом развития в Таллинне и его окрестностях.
Азербайджан становится все более важным партнером, как для Германии, так и для ЕС - Шольц
Алиев обсудил со Штайнмайером нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Алиев надеется, что Армения не упустит шанс заключить мирный договор с Азербайджаном
В Азербайджане за сутки зафиксированы три смерти от COVID-19
Алиев: эффективное управление вводными ресурсами - один из приоритетов для Азербайджана на ближайшие годы
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане в январе 2023г превысила $500
Власти Азербайджана планируют превратить Нахчыван в зону зеленой энергии - Алиев
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
Путин: теоретически в подрыве "Северных потоков" заинтересованы США
Путин назвал чушью версию о подрыве "Северных потоков" украинскими активистами
США сообщили о крушении американского дрона после столкновения с российским истребителем над Черным морем
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
“Nar” поделился опытом реализации социальных проектов на Конгрессе “Разные личности”
Банк Республика открыл обновленный филиал "Нефтчиляр" по новому адресу
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна