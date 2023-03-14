Мажоритарий эстонских Tallink и Eesti Gaas и планирует выход на IPO

Крупнейшая эстонская инвестиционная компания Infortar, мажоритарный владелец концернов Eesti Gaas и Tallink Grupp, ставит перед собой цель выйти на биржу в ближайшем будущем, сообщил председатель правления компании Айн Ханшмидт.

"Infortar так выросла, что следующим логичным шагом является выход на фондовую биржу и открытость. Расширение базы инвесторов и выход на фондовую биржу даст нам возможность расти на международном уровне еще быстрее, увеличивать стоимость активов и находить дополнительные возможности финансирования", - говорится в распространенном пресс-релизе главы правления.

По его словам, консультанты уже отобраны, проведена первоначальная подготовка к IPO, "но точные сроки зависят от того, что происходит вокруг".

Активы действующей в сферах энергетики, судоходства и недвижимости Infortar превышают 1,1 млрд евро, собственный капитал составляет 569 млн евро.

Группа работает в пяти странах, имеет 48 дочерних компаний. Она владеет, в частности, 40% в судоходном концерне AS Tallink Grupp, 100% в газовой AS Eesti Gaas (которая работает также в Финляндии, Латвии, Литве и Польше под торговой маркой Elenger), строительными предприятиями EG Ehitus, INF Ehitus и INF Infra, компанией по добыче нерудных материалов Eesti Maavarade Grupp, портфелем недвижимости (более 100 тыс. кв. метров), включающим в себя четыре отеля, несколько офисных зданий, логистический центр Maardus, теннисный центр Tallink и почти 50 га земли с потенциалом развития в Таллинне и его окрестностях.