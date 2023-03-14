AzerGold в 2023 году увеличит добычу золота до 62,5 тыс. унций

ЗАО "AzerGold" по итогам 2023 года планирует добыть 62,5 тыс. унций золота и 108,3 тыс. унций серебра.
"В 2023 году AzerGold нацелено на добычу 62,5 тыс. унций золота и 108,3 тыс. унций серебра против показателей 2022 года в объеме 62,1 тыс. унций золота и 223,1 тыс. унций серебра", - говорится в сообщении общества.
По данным золотодобытчика, в 2022 году по сравнению с 2021 годом добыча золота AzerGold увеличилась на 0,9%, серебра - на 65,9%. В 2023 году добыча золота увеличится на 0,6% (ИФ-Аз), серебра - сократиться на 51,5% (ИФ-Аз).
В информации отмечается, что за период 2007-2022 годов "AzerGold" добыло 318 тыс. унций золота и 711 тыс. серебра.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. AzerGold является одной из двух компаний, которые занимаются добычей золота и серебра в Азербайджане.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.
Н.Аббасова
Алиев надеется, что Армения не упустит шанс заключить мирный договор с Азербайджаном
Нормализация отношений Азербайджана и Армении должна осуществляться на основе принципа территориальной целостности стран - Шольц
Начальник Генштаба ВС Азербайджана о представитель Европейского командования США обсудили перспективы военного сотрудничества и региональную безопасность
В Азербайджане за сутки зафиксированы три смерти от COVID-19
Алиев: эффективное управление вводными ресурсами - один из приоритетов для Азербайджана на ближайшие годы
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане в январе 2023г превысила $500
Власти Азербайджана планируют превратить Нахчыван в зону зеленой энергии - Алиев
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
Rheinmetall AG не произведет нужное Киеву количество артиллерийских снарядов без помощи правительства
Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29 в ближайшие недели - премьер
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
“Nar” поделился опытом реализации социальных проектов на Конгрессе “Разные личности”
Банк Республика открыл обновленный филиал "Нефтчиляр" по новому адресу
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна