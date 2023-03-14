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Бизнес и законодательство 14.03.2023 17:29

AzerGold в 2023 году увеличит добычу золота до 62,5 тыс. унций

ЗАО "AzerGold" по итогам 2023 года планирует добыть 62,5 тыс. унций золота и 108,3 тыс. унций серебра.

"В 2023 году AzerGold нацелено на добычу 62,5 тыс. унций золота и 108,3 тыс. унций серебра против показателей 2022 года в объеме 62,1 тыс. унций золота и 223,1 тыс. унций серебра", - говорится в сообщении общества.

По данным золотодобытчика, в 2022 году по сравнению с 2021 годом добыча золота AzerGold увеличилась на 0,9%, серебра - на 65,9%. В 2023 году добыча золота увеличится на 0,6% (ИФ-Аз), серебра - сократиться на 51,5% (ИФ-Аз).

В информации отмечается, что за период 2007-2022 годов "AzerGold" добыло 318 тыс. унций золота и 711 тыс. серебра.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. AzerGold является одной из двух компаний, которые занимаются добычей золота и серебра в Азербайджане.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова

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Тэги: AZERGOLD, ЗОЛОТОДОБЫЧА, ПРОГНОЗ

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