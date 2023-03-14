Нормализация отношений Азербайджана и Армении должна осуществляться на основе принципа территориальной целостности стран - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о важности для Берлина нормализации отношений Баку и Еревана, отметив, что при этом должна быть обеспечена территориальная целостность Азербайджана и Армении.
«Для нас важно, чтобы длительный конфликт между Азербайджаном и Арменией нашел мирное решение. (…) Говоря о мирном урегулировании, имеется в виду, что территориальная целостность и Армении, и Азербайджана должна быть принята во внимание, обеспечена», - заявил во вторник Шольц по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Берлине.
Он считает, что также должны быть защищены права и свободы граждан Азербайджана и Армении, в соответствии с международным правом.
«Германия готова оказать свою поддержку», – добавил канцлер.
Шольц добавил, что в Берлине обеспокоены нестабильной обстановкой на армяно-азербайджанской границе, где присутствует «опасность роста напряженности».
Коснувшись вопроса размещения гражданской миссии Евросоюза в Армении (EUMA), он отметил, что Берлин поддерживает ее и обеспечивает руководство миссией.
Шольц добавил, что он и президент Азербайджана едины в том, что нормализация армяно-азербайджанских отношений должна произойти как можно скорее.
Р.Керимов
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