Азербайджан планирует в конце 2023г начать поставки газа в Венгрию - Алиев

Азербайджан планирует в конце 2023 года начать экспорт газа в Венгрию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы чуть более двух лет, как начали поставки газа в Европу и объемы наших поставок растут с каждым годом. Если в 2021 году объем поставок составил 8 млрд кубометров, то в этом году они составят порядка 12 млрд кубометров или почти половину нашего экспорта газа», - сказал Алиев во вторник в Берлине на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Алиев подчеркнул, что согласно подписанному в 2022 году меморандуму с ЕС, к 2027 году Азербайджан должен выйти на поставку в Европу 20 млрд кубометров газа.

«Мы в последующие годы хотим расширить географию нашего экспорта газа в Европу», - отметил президент.

Алиев добавил, что в настоящее время азербайджанский газ экспортируется в Турцию, Грузию, Болгарию, Грецию, Италию. «С 2023 года начались поставки в Румынию. В конце 2023 года мы планируем начать первые поставки газа в Венгрию. Мы в настоящее время начали переговоры с правительством Албании по газификации в этой стране и началу поставок газа», - отметил он.

Президент подчеркнул, что азербайджанский газ хотят покупать Чехия, Монтенегро, Босния и Герцеговина, Хорватия и ряд других европейских стран.

При этом Алиев отметил важность строительства в Европе новых интерконнекторов, что позволит расширить географию поставок азербайджанского газа.

«Естественно, нужно подписывать долгосрочные контракты (на закупку газа – ИФ). Мы знаем, что в Европе высоко стремление к «зеленому» энергопереходу. Поэтому мы заинтересованы в подписании долгосрочных контрактов, и я надеюсь, что мы сможем увязать эти вопросы», - добавил президент Азербайджана.

Р.Ахмедов