Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана в 2022г вырос в 1,8 раза

Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана в 2022 году превысил 5,3 млн человек, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Как сообщалось, в 2021 году аэропорты Азербайджана обслужили 2,93 млн пассажиров. Таким образом, в 2022 году рост данного показателя составил 1,8 раза.

«По итогам 2022 года пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана превысил 5,3 млн человек, приблизившись к допандемийному уровню», - говорится в сообщении.

По данным AZAL высокая динамика пассажироперевозок наблюдается с начала 2023 года. В частности, за январь-февраль 2023 года пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана достиг почти 790 тыс. человек. «За февраль 2023 года этот показатель составил 367 тыс. человек, превысив допандемийный уровень», - подчеркивает общество.

В феврале 2023 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев регулярные рейсы совершили 25 иностранных авиакомпаний. Наибольшее число пассажиров из них перевезли Turkish Airlines, Aeroflot, Utair, Azimuth и WizzAir.

В десятку самых популярных международных направлений из Баку за февраль вошли Стамбул, Москва, Дубай, Тбилиси, Абу-Даби, Минеральные Воды, Шарджа, Анкара, Джидда и Ташкент. Суммарно по этим направлениям было обслужено около 193 тыс. человек.

Н.Аббасова