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Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 74.80 -1.88 Brent 80.77 -2.01

ТЭК 14.03.2023 19:55

Падение цен на нефть замедлилось

Цены на нефть продолжают снижаться вечером во вторник, хотя и более умеренными темпами.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,85 (1,05%) - до $79,92 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опустились на $0,98 (1,31%) - до $73,82 за баррель.

ОПЕК во вторник сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,3 млн б/с. Организация чуть повысила прогнозы для первых трех кварталов 2023 года и понизила для четвертого.

Как говорится в ежемесячном отчёте, более активный рост спроса в Китае компенсирует спад в США и Европе.

"Прогноз показателей предложения относительно стабилен, однако уменьшение оптимизма относительно восстановления экономики Китая и по-прежнему сильные опасения рецессии говорят о том, что риски скорее понижательные", - написали аналитики Sevens Report Research. При этом котировки WTI меняются в узком диапазоне, нижняя граница которого проходит по минимумам этого года в районе $73 за баррель, а верхняя - по максимумам около $82 за баррель, отмечают эксперты.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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