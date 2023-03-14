Еврокомиссия предложила реформу рынка электроэнергии ЕС с поэтапным отказом от газа

Еврокомиссия во вторник предложила реформировать структуру рынка электроэнергии ЕС для увеличения доли возобновляемых источников энергии, поэтапного отказа от газа, защиты потребителей от скачков цен, а также повышения конкурентоспособности промышленности.
"Эта реформа сохранит преимущества интегрированного единого европейского рынка электроэнергии. Меры, которые мы предлагаем сегодня, постепенно помогут снизить затраты на производство и использование энергии в Европе за счет большего количества энергии из возобновляемых источников", - заявила в Европарламенте член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.
В пресс-релизе ЕК подчеркивается, что энергетический кризис, возникший в начале 2022 года, выявил необходимость быстрой адаптации рынка электроэнергии к переходу к "зеленой" экономике и предоставлению домохозяйствам и предприятиям широкого доступа к недорогой электроэнергии из возобновляемых источников.
Предлагаемая реформа предусматривает частичный пересмотр законодательства ЕС. Она, в частности, предусматривает стимулирование долгосрочных контрактов на производство энергии из неископаемых источников, позволяет использовать "более чистые и гибкие решения для конкуренции с газом, такие как реагирование на спрос и хранение".
"Это уменьшит влияние ископаемого топлива на счета потребителей за электроэнергию, отразит в них более низкую стоимость возобновляемых источников энергии, - говорится в пресс-релизе. - Кроме того, реформа будет стимулировать открытую и честную конкуренцию на европейских оптовых рынках энергии".
Предложение касается, в частности, правил совместного использования возобновляемых источников энергии. Потребители смогут инвестировать в ветряные или солнечные электростанции или, например, делиться избыточной солнечной энергией, производимой на своих крышах, с соседями. Еврокомиссия уже опубликовала соответствующие рекомендации государствам-членам ЕС по продвижению инноваций, технологий и созданию мощностей по хранению.
ЕК отмечает, что с лета 2021 года наблюдались беспрецедентные скачки цен на энергоносители, что оказало серьезное влияние на домохозяйства и экономику Евросоюза. Многие потребители увидели, что их счета увеличились в разы, хотя возобновляемые источники уже покрывают более трети спроса на электроэнергию в ЕС. Были приняты срочные антикризисные меры, которые смягчили шок. Однако Евросовет призвал ЕК разработать структурную реформу рынка электроэнергии с двойной целью: "Обеспечить Евросоюзу энергетический суверенитет и добиться климатической нейтральности".
Для вступления в силу предлагаемая реформа теперь должна быть согласована Европарламентом и Советом ЕС.
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