Boeing поставит 78 самолетов Dreamliner двум саудовским авиакомпаниям

Американский авиационный концерн Boeing Co. достиг соглашения о поставках 78 лайнеров модели Dreamliner двум авиакомпаниям из Саудовской Аравии - Saudi Arabian Airlines (Saudia) и Riyadh Air, о создании которой было объявлено на прошлых выходных.
Saudia заказала 39 самолетов с опцией дозаказа еще 10, Riyadh Air также разместила заказ на 39 лайнеров, который предусматривает возможность получения еще 33 самолетов, пишет CNBC.
Общая каталожная стоимость самолетов составляет почти $37 млрд, однако обычно авиакомпании получают значительные скидки за особо крупные заказы.
Boeing также сообщил во вторник, что поставки самолетов в феврале составили 28 единиц, включая 24 самолетов 737 Max против 22 годом ранее.
Акции Boeing в ходе торгов во вторник дорожают на 4%. С начала года капитализация компании выросла на 11%, до $121,7 млрд.
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