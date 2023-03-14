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Транспорт и связь 14.03.2023 21:33

Boeing поставит 78 самолетов Dreamliner двум саудовским авиакомпаниям

Американский авиационный концерн Boeing Co. достиг соглашения о поставках 78 лайнеров модели Dreamliner двум авиакомпаниям из Саудовской Аравии - Saudi Arabian Airlines (Saudia) и Riyadh Air, о создании которой было объявлено на прошлых выходных.

Saudia заказала 39 самолетов с опцией дозаказа еще 10, Riyadh Air также разместила заказ на 39 лайнеров, который предусматривает возможность получения еще 33 самолетов, пишет CNBC.

Общая каталожная стоимость самолетов составляет почти $37 млрд, однако обычно авиакомпании получают значительные скидки за особо крупные заказы.

Boeing также сообщил во вторник, что поставки самолетов в феврале составили 28 единиц, включая 24 самолетов 737 Max против 22 годом ранее.

Акции Boeing в ходе торгов во вторник дорожают на 4%. С начала года капитализация компании выросла на 11%, до $121,7 млрд.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, BOEING, САМОЛЕТЫ, ЗАКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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