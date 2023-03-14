По предложению Пашиняна в отставку отправлен командующий Объединенной группировкой войск Армении и РФ

Командующий Объединенной группировкой войск Армении и России Тигран Парванян отправлен в отставку, сообщает пресс-служба президента Армении.

"На основании предложения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в соответствии с законом "О военной службе и статусе военнослужащего" освободить Тиграна Парваняна от должности командующего Объединенной группировкой войск", - говорится в указе, подписанном президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

Парванян был назначен на эту должность в феврале 2018 года.