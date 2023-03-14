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Регион 14.03.2023 21:07

По предложению Пашиняна в отставку отправлен командующий Объединенной группировкой войск Армении и РФ

Командующий Объединенной группировкой войск Армении и России Тигран Парванян отправлен в отставку, сообщает пресс-служба президента Армении.

"На основании предложения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в соответствии с законом "О военной службе и статусе военнослужащего" освободить Тиграна Парваняна от должности командующего Объединенной группировкой войск", - говорится в указе, подписанном президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

Парванян был назначен на эту должность в феврале 2018 года.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ВОЙСКА, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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