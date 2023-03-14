США сообщили о крушении американского дрона после столкновения с российским истребителем над Черным морем

Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море, после того, как его задел российский истребитель Су-27, сообщает во вторник Европейское командование ВС США.
"Сегодня два самолета Су-27 провели небезопасное и непрофессиональное сопровождение... беспилотника США MQ-9, выполнявшего задания в международном воздушном пространстве над Черным морем", - говорится в сообщении командования.
Согласно версии американской стороны, один из самолетов задел пропеллер беспилотника.
"Наш аппарат MQ-9 проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве. Его задел проводивший сопровождение российский самолет. Это привело к крушению беспилотника, к его безвозвратной потере", - отметил генерал Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе и Африке.
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