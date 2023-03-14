Азербайджан становится все более важным партнером, как для Германии, так и для ЕС - Шольц

Азербайджан и ЕС хотят более тесно сотрудничать в рамках Восточного партнерства, и на встрече мы также обсудили вопрос возможности этого, в основном с учетом наших двусторонних экономических отношений, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Берлине.

«Азербайджан становится все более важным партнером, как для Германии, так и для Европейского Союза. Страна имеет большой потенциал для поставок энергии, как в Германию, так и в Евросоюз, Азербайджан может внести свой вклад. В то же время темой нашего сотрудничества является и возобновляемая энергия», - сказал Шольц.

Б.Рустамбеков