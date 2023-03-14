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Транспорт и связь 14.03.2023 21:58

Работы по расширению БТК завершатся в 2024 году - Алиев

Азербайджан сейчас инвестирует в расширение грузинского участка дороги железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджан сейчас инвестирует в расширение одного из узких мест железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – это грузинский участок дороги. Объем его грузопотоков будет расширен с 1 млн до 5 млн тонн. Дополнительные инвестиции со стороны Азербайджана составят более $120 млн. Надеюсь, мы завершим эту работу в следующем году», - сказал Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

Глава государства также сообщил о планах расширить пропускную способность торгового морского порта в Алятах с 15 млн до 25 млн тонн.

«Мы работаем над вопросами интеграции систем транспорта, инфраструктуры, а также вопросами таможенного администрирования. Через несколько дней Баку посетит гендиректор Всемирной таможенной организации. И один из вопросов, которые мы с ним обсудим, будет касаться того, как Всемирная таможенная организация может помочь нам скоординировать работы между Центральной Азией, Азербайджаном, Грузией и Турцией. Чтобы добиться интегрированности маршрута, должен быть единый подход к тарифам. Если одна страна, например, Азербайджан, снизит тариф, а другая страна не снизит или повысит - это не будет работать», - сказал президент.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, БТК, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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