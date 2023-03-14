США теоретически могут быть заинтересованы в подрыве "Северных потоков", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Надо всегда искать тех, кто заинтересован. А кто заинтересован? Теоретически, Штаты, конечно, заинтересованы, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок", - сказал Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, которое вышло на телеканале "Россия-24".

По его словам, США заинтересованы "поставлять объемы своего, в том числе сжиженного природного газа, даже если он намного, на 25-30% дороже, чем российский".

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.