Версия о подрыве "Северных потоков" не связанными с государством украинскими активистами является "полной чушью", уверен президент РФ Владимир Путин.

"Я уверен, что это - полная чушь", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1", комментируя соответствующие публикации в западных СМИ.

"Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями", - пояснил Путин.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.