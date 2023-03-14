Путин 15 марта в Кремле проведет переговоры с Асадом

Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Сириии Башаром Асадом состоятся 15 марта в Кремле, сообщает пресс-служба Кремля. "Будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».