США вызвали посла России после инцидента с беспилотником - Госдеп

В Госдепе США вызвали посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова после инцидента с американским беспилотником, который упал в Черное море, заявил во вторник журналистам представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Мы вызываем российского посла, ожидаем встречи позднее сегодня", - приводят слова Прайса американские СМИ.

Он добавил, что США напрямую взаимодействуют с российской стороной на высоком уровне, чтобы донести свою позицию в связи с инцидентом.

Ранее американское военное командование сообщило, что беспилотник США MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27.