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Дальнее зарубежье 14.03.2023 22:52

Рамштайн-10 состоится 15 марта - Резников

Заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится уже завтра, 15 марта, сообщил министр обороны Алексей Резников.

Как сообщил Резников на своей странице в Facebook, во время встречи с министром обороны Королевства Нидерланды Кайсой Оллонгрен они обсудили важные вопросы в рамках подготовки к следующему заседанию в формате Рамштайн, которое состоится уже завтра, 15 марта.

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Тэги: РЕЗНИКОВ, РАМШТАЙН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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