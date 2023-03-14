Рамштайн-10 состоится 15 марта - Резников

Заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится уже завтра, 15 марта, сообщил министр обороны Алексей Резников.

Как сообщил Резников на своей странице в Facebook, во время встречи с министром обороны Королевства Нидерланды Кайсой Оллонгрен они обсудили важные вопросы в рамках подготовки к следующему заседанию в формате Рамштайн, которое состоится уже завтра, 15 марта.