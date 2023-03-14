Залужный: оборона Бахмута - важна для сдерживания противника

Оборонительная операция на Бахмутском направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания противника, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
«(…) Оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта», - написал Залужный в Telegram-канале во вторник.
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