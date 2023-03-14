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СНГ 14.03.2023 23:15

Залужный: оборона Бахмута - важна для сдерживания противника

Оборонительная операция на Бахмутском направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания противника, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

«(…) Оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта», - написал Залужный в Telegram-канале во вторник.

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Тэги: ЗАЛУЖНЫЙ, БАХМУТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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