ЕС призвал Грузию умножить усилия в контексте европейской перспективы

В ЕС считают отзыв грузинским парламентом законопроекта об иноагентах победой демократии, однако от страны ждут дополнительных усилий по освоению европейских ценностей и осуществлению реформ, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по политике соседства и расширению Евросоюза Оливер Варгейи.
"Этот отзыв - хороший, обнадеживающий сигнал", - сказал еврокомиссар, выступая во вторник на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с сообщением о ситуации в Грузии.
Он напомнил, что в июне прошлого года ЕС признал европейскую перспективу для Грузии, и это еще больше приблизило страну к возможности присоединения к Европейскому союзу. Вместе с тем это налагает на Тбилиси дополнительные обязательства.
"Требования теперь повышены, и Грузия должна уважать ряд ценностей, тщательно контролируя этот процесс, а также проводя необходимые реформы. Параллельно этому предусмотрена целая гамма европейских инструментов, чтобы поддерживать Грузию в данном процессе", - продолжил Варгейи.
Он отметил, что "грузинский народ в подавляющем большинстве выразил свою волю вступить в Европейский союз, правительство подало сигналы в этом направлении, теперь надо действовать на местах".
Член ЕК перечислил задачи для Тбилиси: продолжать укреплять независимость институтов, правовое государство, права человека.
Процесс подготовки Грузии к вступлению в ЕС, напомнил Варгейи, будет оценен первый раз в "пакете расширения" осенью, что позволит более ясно представлять ситуацию.
Еврокомиссар в заключение призвал грузинские власти "полностью гарантировать права господина Саакашвили" и предложил содействие ЕС, в том числе оказание медицинских услуг для бывшего президента Грузии, находящегося в заключении.
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