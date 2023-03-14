Военные США намерены продолжать полеты в районе Черного моря, несмотря на инцидент с БПЛА

США намерены продолжать выполнять полеты военной авиации в районе Черного моря, несмотря на инцидент с беспилотником, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Если послание (российской стороны - ИФ) заключалась в том, что они хотят убедить нас отказаться от полетов или операций в международном воздушном пространстве над Черным морем, тогда оно провалилось. Этого не случится", - приводят американские СМИ его слова.

"Мы продолжим летать и выполнять операции в международном воздушном пространстве над международными водами. Черное море принадлежит не одному лишь государству", - добавил Кирби.