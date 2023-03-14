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Дальнее зарубежье 14.03.2023 23:34

Военные США намерены продолжать полеты в районе Черного моря, несмотря на инцидент с БПЛА

США намерены продолжать выполнять полеты военной авиации в районе Черного моря, несмотря на инцидент с беспилотником, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Если послание (российской стороны - ИФ) заключалась в том, что они хотят убедить нас отказаться от полетов или операций в международном воздушном пространстве над Черным морем, тогда оно провалилось. Этого не случится", - приводят американские СМИ его слова.

"Мы продолжим летать и выполнять операции в международном воздушном пространстве над международными водами. Черное море принадлежит не одному лишь государству", - добавил Кирби.

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Тэги: США, ЧЕРНОЕ/МОРЕ, ИНЦИДЕНТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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