ЦБ Китая влил 481 млрд юаней в финсистему в рамках MLF, сохранил ставку 2,75% годовых

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду влил в финансовую систему 481 млрд юаней ($70 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).
Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК. Она остается без изменения седьмой месяц подряд.
С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 200 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 281 млрд юаней.
Китайский ЦБ также предоставил банкам 104 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых, сообщает Market Watch.
MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.
Размер годовой LPR в настоящее время составляет 3,65% годовых. Решение относительно этой ставки будет принято 20 марта.
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