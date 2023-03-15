Три страны ЕС призывают понизить потолок цен на российскую нефть до $51,45 за баррель

Власти Польши, Латвии и Литвы призывают понизить потолок цен на нефть из России, установленный в декабре на уровне $60 за баррель, до $51,45 за баррель, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По их мнению, новый уровень будет на 5% ниже рыночных цен, говорят источники.
С учетом того, что доходы российского бюджета от экспорта нефти в январе составили $13 млрд, снижение максимальной отпускной цены позволило бы сократить их на $650 млн, полагают власти указанных стран.
Латвия, Литва и Польша последовательно выступают за ужесточение санкций против России. В ходе переговоров по вопросу потолка цен в прошлом году их требования были проигнорированы из-за позиции Вашингтона, который настаивал, чтобы ограничения были установлены на уровне, не угрожающем поставкам топлива на мировые рынки, отмечает Bloomberg.
В среду представители стран ЕС начнут обсуждение возможного пересмотра потолка цен на российскую нефть. Согласно имеющимся договоренностям, пересмотр проводится раз в два месяца. В январе по итогам переговоров было решено сохранить потолок на уровне $60 за баррель.
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