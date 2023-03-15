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Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 74.80 -1.88 Brent 80.77 -2.01

ТЭК 15.03.2023 13:04

Три страны ЕС призывают понизить потолок цен на российскую нефть до $51,45 за баррель

Власти Польши, Латвии и Литвы призывают понизить потолок цен на нефть из России, установленный в декабре на уровне $60 за баррель, до $51,45 за баррель, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их мнению, новый уровень будет на 5% ниже рыночных цен, говорят источники.

С учетом того, что доходы российского бюджета от экспорта нефти в январе составили $13 млрд, снижение максимальной отпускной цены позволило бы сократить их на $650 млн, полагают власти указанных стран.

Латвия, Литва и Польша последовательно выступают за ужесточение санкций против России. В ходе переговоров по вопросу потолка цен в прошлом году их требования были проигнорированы из-за позиции Вашингтона, который настаивал, чтобы ограничения были установлены на уровне, не угрожающем поставкам топлива на мировые рынки, отмечает Bloomberg.

В среду представители стран ЕС начнут обсуждение возможного пересмотра потолка цен на российскую нефть. Согласно имеющимся договоренностям, пересмотр проводится раз в два месяца. В январе по итогам переговоров было решено сохранить потолок на уровне $60 за баррель.

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Тэги: ЕВРОПА, РОССИЯ, НЕФТЬ, ПОТОЛОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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